Arnautovic avvisa il Milan in vista del derby: doppietta con l’Austria e qualificazione ai prossimi Europei a un passo

Marko Arnautovic scalda i motori in vista del derby di Milano. Sebbene non partirà dal primo minuto (Lautaro e Thuram sarà la coppia dell’Inter), l’attaccante si candida ad entrare a partita in corso.

Intanto nella serata di ieri l’ex obiettivo del Milan ha avvisato proprio i rossoneri. L’ex Bologna ha segnato due reti nella sfida che la sua Austria ha vinto in casa della Svezia avvicinando molto la sua nazionale ai prossimi europei.

The post Arnautovic avvisa il Milan: doppietta con l’Austria e Europei a un passo appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG