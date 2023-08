Il nuovo attaccante dell’Inter Marko Arnautovic garantisce di essere diverso da quello che nel 2010 giocò pochissimo con la maglia nerazzurra.

Marko Arnautovic è ufficialmente un giocatore dell’Inter; ecco le sue prima parole da nerazzurro ai canali ufficiali del club. “Sono contentissimo e felicissimo, è un grande onore per me giocare ancora per l’Inter. 13 anni fa ero più tifoso che giocatore, ora sono qua per aiutare la squadra e per vincere”.

Sede Inter

“Sono cambiato quell’Arnautovic era una testa calda, non pensavo tanto al calcio: ora è tutto diverso, ho una famiglia e sono cresciuto come carattere. Speriamo che vada tutto bene. La tecnica è una cosa che ho io, fisicamente sono forte: sono venuto qua per fare gol e so bene come farli. Sono venuto qua perché voglio vincere qualcosa: qui si deve vincere. Sono qua per portare trofei: sono contentissimo. Ho già detto a tutti che voglio andare subito in campo ad allenarmi con i compagni: finalmente inizia il campionato e proveremo a vincere la partita“.

