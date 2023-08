Arnautovic, il ds Sartori: «Inter? Per noi è un giocatore importantissimo, ma…» Le parole del direttore sportivo del Bologna

Intervenuto ai microfoni Mediaset, nel pre partita di Bologna–Cesena, sfida di Coppa Italia, il ds rossoblu, Giovanni Sartori, ha parlato della situazione di mercato Marko Arnautovic, obiettivo dell‘Inter per l’attacco.

LE PAROLE- «Se è incedibile? Devo ripetere le parole di Di Vaio dell’anno scorso: Arnautovic non è sul mercato. Prezzo? Per noi è importantissimo, speriamo sia meno bersagliato dagli infortuni rispetto all’anno scorso di modo che possa fare un grande campionato. Ripeto: non è sul mercato»

L’articolo Arnautovic, il ds Sartori: «Inter? Per noi non è sul mercato» proviene da Inter News 24.

