Mikel Arteta ha annunciato l’infortunio dell’attaccante dell’Arsenal Gabriel Jesus, che si è dovuto operare al ginocchio

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato a margine della partita amichevole vinta contro il Monaco dell’infortunio di Gabriel Jesus.

PAROLE – «Purtroppo stamattina ha dovuto sottoporsi a una piccola operazione. Aveva un fastidio a un ginocchio che gli creava problemi, si è dovuto operare per porre rimedio. Dovrebbe stare fuori per qualche settimana. È un duro colpo, era in buone condizioni e lo abbiamo perso».

