Arthur non ha sorpreso Allegri: «Non avevo nessun dubbio su questa cosa». Le parole sul centrocampista in prestito alla Fiorentina

Allegri nel corso della conferenza stampa di presentazione di Fiorentina Juve ha fatto un passaggio anche su Arthur, centrocampista in prestito alla viola dal club bianconero.

INSIDIE DELLA FIORENTINA – «È una delle squadre più attrezzate del campionato perché hanno molti giocatori in rosa, hanno una buona rosa, con giocatori tecnici e fisici. È un’antagonista per la lotta dei primi quattro posti. Ha allestito un’ottima squadra. Hanno Nico Gonzalez davanti che è un giocatore importante, i due attaccanti attaccano bene la profondità e danno fisicità. Hanno Kouamé a sinistra, Bonaventura sta facendo cose importanti e straordinarie, Arthur si è ripreso bene dall’infortunio e non avevo nessun dubbio, sta facendo bene. Sappiamo che sarà una partita difficile perché tecnicamente sono una squadra valida».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI ALLEGRI PRE FIORENTINA JUVENTUS

The post Arthur non ha sorpreso Allegri: «Non avevo nessun dubbio su questa cosa» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG