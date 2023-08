Arthur subito in campo per Genoa Fiorentina: Italiano sceglie l’ex Juve e lo schiera titolare per il match

Arthur farà subito il suo debutto con la maglia della Fiorentina scendendo in campo a Marassi contro il Genoa nel match di Serie A.

Italiano ha scelto di schierare titolare l’ex centrocampista della Juve, trasferitosi in prestito nelle scorse settimane. Per lui si tratta di un ritorno in Italia dopo l’esperienza poco positiva vissuta nella passata stagione con la maglia del Liverpool.

