Kristjan Asllani a SportMediaset tra le altre cose ha rivelato perché non è stato convocato per il match contro il Frosinone prima della sosta. “Sto bene, con l’Inter, i dottori e il mister avevamo deciso così perché avrei rischiato una lesione. Ma sto bene”.

La crescita all’Inter

“Lo scorso anno ero il terzo, sapevo che avrei avuto meno minuti. Devo ringraziare tantissimo la società, il mister che mi sta aiutando tutti i giorni. Ringrazio Calhanoglu che è una persona fantastica, mi aiuta e mi dà tanti consigli in allenamento. È cambiato anche come sono in campo, sono migliorato, guardare Brozovic mi ha aiutato e ora sono pronto anche io”.

Marcelo Brozovic-Milan Skriniar-Lautaro Martinez

Verso il derby d’Italia

“Sarà una partita molto difficile, sono forti, andremo là per fare la nostra partita e puntare al meglio. Si può dire sia una partita scudetto, ma vediamo ci sono tante squadre in corsa”.

Gli obiettivi di squadra

“Io guardo di partita in partita. Stiamo facendo un bellissimo cammino in campionato, ora in Champions siamo passati e puntiamo al primo posto. La seconda stella è un sogno realizzabile, noi ci proviamo e vediamo quello che succede”.

La ricerca della titolarità

“Non ci sono tempistiche, sto lavorando tanto, voglio ritagliarmi il mio spazio. Voglio più minuti, ma tutto passo attraverso il lavoro. Volevo rimanere, ma è grande merito anche alla società e al mister. Alla fine è andata bene a tutti. Io sono dell’Inter, sono contento di essere con questi ragazzi. Appena ho saputo dell’Inter ci sono andato. Come sanno tutti sono un tifoso dell’Inter e quindi penso solo all’Inter”.

