Kristjan Asllani ha parlato a SportMediaset del suo secondo anno all’Inter e della marcia di avvicinamento dell’Albania ad Euro 2024. “L’importante in queste partite è prendere minuti, soprattutto per chi ha giocato un po’ meno. Fortunatamente per me sono arrivate due partite da 90′, arrivo bello sereno per la prima. Tutti ci danno per ultimi ma siamo arrivati all’Europeo con tanto sudore, è la seconda volta nella nostra storia. Sicuramente entreremo in campo cercando di mettere in difficoltà le altre, abbiamo poche possibilità ma cercheremo di sfruttarle dando il cuore anche per i tifosi”.

Verso Italia-Albania

“Sono contento di affrontarli, ho legato tantissimo con loro e gli auguro il meglio. Magari passeremo insieme, chissà. Non vedo l’ora che arrivi la prima partita. Ne abbiamo parlato, abbiamo scherzato soprattutto. Quando sono usciti i gironi eravamo in aereo e ci sono state battute”.

Kristjan Asllani

Il dato che recita 93% di passaggio riusciti nell’ultima stagione in Serie A

“Sono contento, sono piccoli premi ma sto continuando a lavorare e a studiare, imparando dai giocatori fortissimi che ho davanti. Non mi rimane che dare il massimo, poi vedremo”.

La vittoria dello Scudetto nel derby

“Bellissimo, sono interista da sempre. La seconda stella con la vittoria del derby… siamo contenti, ci ha premiato del lavoro di tutto l’anno”.

Il prossimo obiettivo

“L’Inter deve sempre puntare a vincere più trofei possibili, vediamo. Ora c’è la Nazionale, non vedo l’ora di rivedere i ragazzi all’Inter, sono contento di essere in un gruppo così unito”.

Il suo futuro

“Resto? Certo, sono molto contento qua. Anche l’anno scorso mi hanno aiutato tanto, sono in una delle migliori squadre del mondo. Devo solo lavorare, sicuramente resterò con loro”.

