Simpatico siparietto tra Asllani e Frattesi avvenuto su Instagram dopo la vittoria dell’Inter ai danni dell’Atletico Madrid

Asllani è stato scherzosamente preso in giro da Frattesi una volta rientrati negli spogliatoi dopo Inter-Atletico Madrid.

L’ex centrocampista del Sassuolo ha pubblicato una storia su Instagram in cui Asllani tiene in mano il premio di migliore in campo, assegnato ad Arnautovic dall’Uefa.

L’articolo Asllani migliore in campo di Inter-Atletico? Frattesi lo prende in giro così – FOTO proviene da Inter News 24.

