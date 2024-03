Il regista albanese è l’uomo del giorno dopo il suo primo goal in. maglia nerazzurra: la sua crescita ormai è sotto gli occhi di tutti.

Kristjan Asllani ci ha messo tempo ma alla fine ce l’ha fatta, si è conquistato un posto nell’Inter.

La crescita

Il tempo che ci ha messo è fisiologico, precisiamo: si tratta comunque di un 21enne che l’anno scorso ha fatto un salto considerevole da Empoli a Milano. Ieri ha segnato il primo goal del match, rete che rappresenta la classica ciliegina sulla torta perché è da diverse settimane che dimostra di essere migliorato su tutti gli aspetti. L’albanese ha saputo sfruttare le chance concessegli dopo l’infortunio di Calhanoglu e ha fatto vedere di aver sfruttato alla grande questi mesi di apprendistato ad Appiano Gentile. Adesso è molto più sicuro di sé, rischia la giocata ma con cognizione di causa, difende e organizza la manovra; non sarà mai Calhanoglu, non a breve, ma ora il turco può riposare e/o riprendersi con calma.

Kristjan Asllani Henrikh Mkhitaryan

I numeri

Se l’Inter ieri ha raggiunto il bottino di punti di tutto lo scorso campionato, Asllani ha raggiunto lo stesso numero di presenze da titolare rispetto alla scorsa Serie A, fa notare la Gazzetta dello Sport. Anche in quanto a minutaggio ci siamo quasi: l’ex Empoli può solo migliorare. Insomma la scelta di restare a Milano ha premiato nonostante in nazionale ed in. patria gli suggerivano di andar via in prestito per giocare maggiormente.

L’articolo Asllani: un goal che sa di sentenza, l’apprendistato è finito proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG