Massimo Brambati ha acceso la polemica su Simone Inzaghi e le sue dichiarazioni nel postpartita di Inter Genoa

Ospite a TMW Radio, Massimo Brambati polemizza su Simone Inzaghi e le dichiarazioni rilasciate sugli arbitri nel postpartita di Inter Genoa.

INZAGHI – «Parto dalla classe arbitrale, che trovo oggi sia scarsa eccetto tre-quattro elementi. Non posso non notare un’incoerenza di Inzaghi quando va in tv e gli chiedono dell’arbitraggio e del rigore. Dice che dobbiamo essere fortunati degli arbitri che abbiamo ma questo faa ridere. Sono andato a rivedere cosa ha detto il 19 marzo del 2023 in occasione in Inter-Juve 0-1, quando disse che era una cosa inaccettabile l’errore e che ci voleva rispetto. Ricordatevi sempre di lamentarvi, non solo quando le cose vanno male. Altrimenti fate come fa Allegri, che si leva sempre dalle polemiche arbitrali e non parla mai, nè quando ha un favore nè quando ha un torto»

