L’ex attaccante del Parma Faustino Asprilla ha ammesso di avere qualche perplessità sullo status del Toro.

La Gazzetta dello Sport ha chiesto un parere sugli attaccanti contemporanei a Fasutino Asprilla; ecco il suo commento sulla Lu-La. “Degli attaccanti di oggi non mi piace che usano poco la fantasia, forse perché ne hanno poca, e seguono troppo i suggerimenti degli allenatori. Vorrei che fossero più giocatori e meno scolaretti”.

Romelu Lukaku

“Lukaku adesso ha cominciato a pedalare e quando ingrana la marcia è difficile fermarlo. Lautaro è bravo, in area si muove bene, ha senso del gol, però vorrei che prendesse più iniziative, che la sua azione fosse trascinante. Spesso, invece, sparisce. Lo vedi all’inizio della partita e poi alla fine. No, deve stare dentro la partita. Sempre. Sennò non diventerà mai un fuoriclasse. Se lo è già? Non esageriamo. È un ottimo giocatore, ma per essere fuoriclasse deve dimostrare di appartenere a un’altra categoria“.

