Philippe Coutinho verso il Qatar: un club dell’emirato ha chiesto informazioni all’Aston Villa, che potrebbe lasciarlo partire

Non solo l’Arabia Saudita, anche i club qatarioti fanno spesa in Europa. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, un club del Qatar avrebbe chiesto informazioni all’Aston Villa per Coutinho.

Cercato a luglio anche dai sauditi, il Villa potrebbe comunque decidere di lasciarlo partire davanti alla giusta offerta.

