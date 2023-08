L’Aston Villa ha ufficializzato il trasferimento di Nicolò Zaniolo in Premier League dal Galatasaray. I dettagli

Di seguito il comunicato dell’Aston Villa.

COMUNICATO – L’Aston Villa è lieta di annunciare la firma in prestito del nazionale italiano Nicolò Zaniolo. Il 24enne si unisce al Villa dalla squadra turca del Galatasaray, previa richiesta di visto andata a buon fine. Campione di campionato con il club di Istanbul la scorsa stagione, Zaniolo ha esordito in patria con l’AS Roma, con cui ha vinto la UEFA Europa Conference League nel 2022. Nella sua prima stagione nella Città Eterna, le impressionanti prestazioni del centrocampista lo hanno visto nominato Giovane Giocatore dell’Anno di Serie A per il 2018/19. Benvenuto, Nicolò.

