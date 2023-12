Giovanni Bonfanti, difensore dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport al termine della gara d’Europa League dove ha anche segnato il primo gol

Giovanni Bonfanti, difensore dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport al termine della gara d’Europa League dove ha anche segnato il primo gol. Le sue dichiarazioni:

SERIE C – «Fare un anno con i grandi è la cosa più importante. Si gioca su campi difficili e contro avversari molto forti: la Serie C è importante per la mia crescita».

EMOZIONI – «Non potevo ricevere un regalo di Natale più importante. Quando ho visto il pallone entrare in porta, mi sono sentito un po’ confuso. Sono originario della zona di San Siro, da piccolo tifavo Inter».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG