Atalanta Fiorentina, UFFICIALE il rinvio della partita: il MOTIVO e il comunicato ufficiale della Lega Serie A. I dettagli

Dopo le prime notizie del pomeriggio, è arrivata l’ufficialità subito dopo Verona Milan: la sfida tra Atalanta e Fiorentina non si giocherà. Questa è la decisione dopo il malore a Joe Barone, trasportato d’urgenza all’ospedale. Ecco il comunicato della Lega Serie A:

COMUNICATO – « La Lega Serie A ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara Atalanta-Fiorentina, programmata per oggi, 17 marzo 2024 con inizio alle ore 18.00, e valida per la 29a giornata del Campionato di Serie A TIM. Si invitano i tifosi a non presentarsi allo stadio».

