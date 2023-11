Atalanta Inter sarà il match dell’undicesima giornata del campionato di Primavera: questa la designazione arbitrale

Nel prossimo turno di campionato, l’Inter Primavera di Cristian Chivu sarà ospite dell’Atalanta. La gara è in programma per sabato Di seguito la designazione arbitrale per quanto riguarda il derby nerazzurro.

A dirigere la sfida sarà l’arbitro Mattia Drigo della sezione di Portogruaro, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Boato di Padova e Marco Roncari di Vicenza. Ora non resta che aspettare la partita questo sabato.

L’articolo Atalanta Inter Primavera, scelto l’arbitro: la designazione arbitrale proviene da Inter News 24.

