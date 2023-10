Le prime otto giornate a confronto del ciclo Gasperini all’Atalanta. I numeri dalla stagione 2016-2017 fino ad ora

Per capire meglio l’andamento di una squadra, il metro di paragone è sempre quel contesto in grado di aprire dibattiti su dibattiti. L’Atalanta dal canto suo sta rispettando le attese di classifica, ma aspettando l’andamento della stagione (e la ripresa del campionato settimana prossima), ecco le prime 8 giornate dell’era Gasperini a confronto: ripartite in classifica.

2022/2023 – 20 PUNTI; G. FATTI/SUBITI : 12-3

2019/2020 – 17 PUNTI; G. FATTI/SUBITI : 21-13

2020/2021 – 14 PUNTI; G. FATTI/SUBITI : 18-14

2021/2022 – 14 PUNTI; G. FATTI/SUBITI : 14-10

2023/2024 – 13 PUNTI; G. FATTI/SUBITI : 13-8

2016/2017 – 10 PUNTI; G. FATTI/SUBITI : 10-12

2017/2018 – 9 PUNTI; G. FATTI/SUBITI : 12-10

2018/2019 – 6 PUNTI; G. FATTI/SUBITI : 9-11

