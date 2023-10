Florian Raducioiu, attaccante rumeno con un lungo passato in Italia, ha parlato a Orangesport.ron del futuro di Radu Dragusin

Florian Raducioiu, attaccante rumeno con un lungo passato in Italia, ha parlato a Orangesport.ron del futuro del connazionale Radu Dragusin.

PAROLE – «Dragusin lo vedrei benissimo nel campionato inglese, in Premier League. Penso che se lo meriti, tra due anni, potrebbe essere un sogno che diventa realtà per lui. La Roma lo vuole, ma non mi sembra una grande squadra. Lui merita di andare in una squadra più grande della Roma, una squadra come il Chelsea, il Manchester United. Mourinho non sa per quanto tempo allenerà la Roma».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG