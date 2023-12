Gian Piero Gasperini pensa alla migliore formazione possibile da schierare per Atalanta Milan: le probabili scelte del tecnico

Ultimi dubbi di formazione da sciogliere per Gian Piero Gasperini in vista di Atalanta Milan di stasera. Gianlucadimarzio.com si sofferma sulle probabili scelte del tecnico dei nerazzurri, con il possibile esordio dal 1′ per Bonfanti.

PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Bonfanti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. Allenatore: Gasperini.

