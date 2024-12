Questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo il big match di questo weekend di campionato. In nerazzurro giocano ben quattro ex Milan dalle storie opposte e Fonseca dovrà pensare a come arginarli.

Nel cuore della stagione calcistica 2024-2025, la partita tra l’Atalanta e il Milan si profila come un confronto chiave nella lotta per le posizioni di vertice della Serie A. Prevista per questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo, questa sfida ha tutti gli ingredienti per diventare un incontro spettacolare e dal pronostico incerto.

Con entrambe le squadre desiderose di affermarsi come serie contendenti per l’accesso alla Champions League e con un Atalanta al momento in lotta anche per qualcosa di più dall’alto del suo secondo posto, sono le figure di due ex a catturare l’attenzione.

Le strategie di Gasperini

L’Atalanta, sotto la guida di Gian Piero Gasperini, si presenta alla sfida con un’organizzazione tattica consolidata che non mostra segni di voler deviare dalla formula vincente che ha sconfitto la Roma all’Olimpico. Carnesecchi difenderà la porta, sorretto da una difesa versatile composta da Bellanova, Ruggeri, Hien, Kolasinac e Kossonou. Il centrocampo vedrà la partecipazione della collaudata coppia formata da Ederson e De Roon, mentre l’attacco potrebbe giovare della presenza sin dal primo minuto di De Ketelaere e Lookman, con il capocannoniere della Serie A Matteo Retegui o l’alternativa Pasalic pronti a dare il loro contributo.

Fonseca punta sulla continuità

Dal canto suo, il Milan di Paulo Fonseca punta sulla continuità del gruppo che ha ottenuto una convincente vittoria contro l’Empoli. Maignan sarà nuovamente tra i pali, con una linea difensiva composta da Gabbia e Thiaw al centro, affiancati da Emerson Royal e Theo Hernandez sulle fasce. Il centrocampo vedrà il ritorno degli inamovibili Reijnders e Fofana, con un attacco guidato dall’esperienza di Alvaro Morata e supportato dalla rapidità di Musah, Pulisic e Leao. Un mix tra esperienza e giovinezza che Fonseca spera possa fare la differenza.

Charles De Ketelaere

Gli ex spaventano Fonseca

Con storie sicuramente diverse, questa sera sicuramente scenderanno in campo da titolari Charles De Ketalaere e Raoul Bellanov mentre Mario Pasalic e Marco Bresciani sono in ballottaggio per l’undici iniziale ma, più probabilmente, entreranno sul rettangolo verde a partita iniziata. Se su De Ketalaere si conosce ormai tutto con un anno da comprimario al Milan, due stagioni fa, prima della cessione, per lui decisamente positiva, all’Atalanta che lo riscatterà definitivamente a gennaio per 28 milioni di Euro, anche Bellanova, Pasalic e Brescianini hanno un passato in rossonero. Il 29enne croato Pasaloc, ad esempio, fu protagonista al Milan di una buona annata nella stagione 2016/17 (in prestito dal Chelsea) culminata con la vittoria della supercoppa italiana a Doha contro la Juventus con tanto di rigore decisivo. Marco Brescianini invece è un prodotto del vivaio rossonero che lo fece girare tra B e C prima della cessione definitiva e l’esplosione a Frosinone nella scorsa stagione che gli valse la chiamata da Bergamo. Stesso discorso per Raoul Bellanova che nel suo girovagare per l’Italia, compreso una breve parentesi all’Inter, ha trovato infine la sua più che buona dimensione all’Atalanta.

