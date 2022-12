Nonostante in pole position per Doig ci sia ancora l’Atalanta, dall’altra parte ci sono anche altre squadre interessate

Che l’Atalanta veda in Doig quell’esterno ideale per potenziare l’intero reparto è un dato di fatto. Dall’altra parte però i nerazzurri dovranno essere assai persuasivi (economicamente e in termini di progetto), soprattutto vista la fila attualmente presente per il giovane giocatore del Verona.

Come cita Gazzetta.it, ci sono esattamente squadre del calibro di Inter, Roma, Torino e Bologna. A primo impatto potrebbe sembrare una montagna da scalare, ma l’Atalanta ha più volte dimostrato di dare garanzie molto importanti per i giovani.

