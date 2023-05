Le parole dell’esterno destro dell’Atalanta Davide Zappacosta sulle chance nerazzurre in ottica Europa e Champions

Tramite TMW, l’esterno dell’Atalanta Davide Zappacosta ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul rush finale di stagione nerazzurro: soprattutto dopo il successo contro il Torino dove è stato assoluto protagonista. Champions possibile? Ecco le sue parole.

GASPERINI E BERGAMO – «Con Gasperini ho un bellissimo rapporto così come con la città di Bergamo. Tornare all’Atalanta per me è stato come tornare a casa, sono andato via quando ero ragazzino e Bergamo mi ha accolto come fossi a casa: mi hanno dato tanto».

OBIETTIVO EUROPA – «L’Atalanta ha fatto qualcosa di straordinario ripetendosi negli anni ad alti livelli, e per noi è un privilegio lottare per queste posizioni. Non si deve perdere il punto di vista che ci sono 5-6 squadre molto forti. Bisogna dare continuità ai propri risultati per credere fortemente nell’Europa».

OBIETTIVI PERSONALI – «Fare un grande finale di stagione con l’Atalanta e riportarla dove merita: siamo un grande gruppo. Nazionale? Qualche volta ci penso, ma ora penso a fare bene qua a Bergamo».

