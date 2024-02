L’Atletico Madrid di Diego Simeone, prossimo avversario dell’Inter in Champions League, ha rimediato una sconfitta col Siviglia

L’Atletico Madrid cade in casa del Siviglia, che si riscatta dopo una stagione deludente con la seconda vittoria consecutiva.

Il gol di Isaac Romero, di testa su calcio d’angolo, mette subito in difficoltà la squadra di Simeone. Il Siviglia sfiora il raddoppio con lo stesso Romero. L’infortunio di Alvaro Morata al 46º minuto è un momento chiave, con il giocatore costretto a lasciare il campo in lacrime per un problema al ginocchio. Il prossimo avversario dell’Atletico sarà proprio l’Inter in Champions League, il 20 febbraio.

L’articolo Atletico Madrid, ko cocente col Siviglia: l’Inter osserva e impara proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG