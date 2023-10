Il messaggio d’auguri sui social dei tifosi nerazzurri all’Atalanta visto il compleanno della squadra bergamasca

L’Atalanta oggi compie 116 anni, e tale avvenimento non può non muovere l’intera tifoseria nerazzurra tra messaggi d’auguri e tanto affetto per la società orobica. Ecco l’augurio di alcuni sostenitori atalantini su Instagram nei confronti della cara Dea.

rubenbellanti: Auguri Dea! 116 anni di emozioni insieme a te.

evair_74: Tanti auguri magica Dea, il mio pensiero è rivolto al giorno in cui alzeremo un trofeo.

claudio80bg: Spero che l’Atalanta vinca qualcosa. Lo merita la città.

signo1964: Auguro all’Atalanta di alzare un trofeo al più presto.

gianmaury: Auguro alla Dea di individuare l’erede di mister Gasperini.

_carsa_04_: Tanti auguri Atalanta, sei la forza che mi fa stare in piedi e andare avanti, la passione per te è infinita.

manu.fabri.96: Forza Atalanta! Facci sognare in Europa, magari ritornando ai quarti di finale di Coppa UEFA.

robycolo71: Spero che la squadra nerazzurra conquisti un trofeo!

bonacinamax82: I giocatori, gli allenatori e i presidenti passano, l’Atalanta resta. Tanti auguri magica Dea, con l’auspicio che in sede di mercato la società faccia più fatti e meno chiacchiere.

_ilbrigno_: Auguri squadra del mio cuore. Unico grande amore.

franco_1907_: Tanti auguri folle amore nostro.

innamorati_della_dea: Tanti auguri folle amore nostro.

tarcisiovedovati: Finché vivrò. Forza Atalatna!

fondi2016: Europa League.

nicolagalo10: Da 116 anni il nostro folle amore. Tanti auguri magica Dea!

botta1907: 1907/2023. 116 anni di storia e passioni. Auguri Atalanta mia!

filidavi.disax: Nella buona e cattiva sorte, nella gioia e nel dolore, negli elogi come nelle critiche, non smetterò mai di amarti. Come si dice in questi casi: non avrai altra Dea all’infuori dell’Atalanta Bergamasca Calcio.

