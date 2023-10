Ausilio e la stoccata al Milan: «Thuram ha scelto l’Inter anche quando c’erano altre società». Ecco le sue parole

Ai microfoni di Il Pertini Radio, Piero Ausilio ha parlato dell’inizio di campionato dell’Inter tornando sul mercato. Puntuale la stoccata al Milan che vedeva in Thuram un obiettivo concreto nell’ultima sessione di mercato.

PAROLE – «Chi scelgo tra Thuram e Lukaku? La mia risposta è molto più semplice rispetto a quella di Marotta. Thuram assolutamente perché è un ragazzo che ha voluto l’Inter, l’ha scelta almeno quanto noi abbiamo scelto lui. Già 2 anni fa avevamo chiuso l’operazione con lui, poi si fece male a pochi giorni dall’accordo. Ma non ci siamo mai dimenticati di lui e lui evidentemente non si è mai dimenticato di noi. Anche quando sono arrivate altre società, che ora negano di averlo trattato e invece ci sono state, lui ha scelto l’Inter come l’Inter ha scelto lui»

