Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha detto la sua su due calciatori albanesi, uno di proprietà del club meneghino.

L’Inter sta accusando l’infortunio di Marko Arnautovic e gli attaccanti in rosa sono solo 3; per questo motivo negli ultimi giorni si accostano vari profili di centravanti ai nerazzurri. Uno di questi è Armando Broja del Chelsea, prima punta che da poco si è ripreso da una ottura del legamento crociato del ginocchio. Piero Ausilio è stato ospite della Federazione albanese di calcio e ha parlato anche di un possibile interesse dell’Inter per lui: “No, mi dispiace, ma non è vero, perché siamo contenti degli attaccanti che abbiamo. Conosco Broja e so che sta recuperando da un grave infortunio e che ha anche segnato un gol. Spero per voi che a partire da giovedì sarà importante per la Nazionale. Ma all’Inter non c’è alcuna possibilità”.

Kristjan Asllani

Su Asllani

Nei nerazzurri c’è già un albanese, si tratta di Kristjan Asllani, regista che però gioca poco per via della presenza di Hakan Calhanoglu nello stesso ruolo. Il dirigente ha ribadito comunque di avere grossa stima in lui: “È stato preso perché lo riteniamo, anche se giovanissimo importante per l’Inter, come tutti i giovani ha bisogno di tempo. Crediamo in lui, anche l’allenatore. Nell’ultimo mercato abbiamo fatto uscire Brozovic per creargli più spazio. In quella posizione abbiamo Çalhanoglu. L’esperienza con la Nazionale lo renderà più forte. Crediamo molto in lui”.

L’articolo Ausilio: “Nessuna possibilità per Broja all’Inter, crediamo molto in Asllani” proviene da Notizie Inter.

