Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha confermato che i nerazzurri cercheranno un esterno destro sul mercato.

Piero Ausilio ha parlato di Inter e di mercato a margine dell’evento Premio Sportivo Fortunato De Agazio tenutosi a Vibo Valentia. “Ci hanno confermato che Cuadrado dovrà subire un intervento chirurgico. La patologia al tendine non lo ha messo in condizione di esprimersi, a livello conservativo abbiamo provato a fare di tutto. Da lunedì dovrò cominciare a pensare a qualcosa, non ci ho ancora pensato. Domani (oggi, ndr) raggiungerò il mister e Marotta a Roma, poi dopo la partita con la Lazio metteremo la testa anche su questo problema che non ci aspettavamo. Se non ci fosse stato questo problema di Cuadrado non avremmo fatto mercato a gennaio. A volte a toccare le cose che funzionano si fanno solo danni. Noi pensiamo di avere una squadra forte e competitiva in tutti i reparti, siamo completi e lo stiamo dimostrando in campionato e in Champions League“.

Juan Cuadrado

Sull’attacco

“Abbiamo 4 attaccanti. Leggo spesso che dovremmo intervenire, ma noi siamo contenti degli attaccanti che abbiamo, 2 giocano dall’inizio e altri 2 sono pronti a entrare. Aggiungo che molti si dimenticano che noi abbiamo un giocatore fortissimo che oggi e negli ultimi anni è stato usato per lo più da centrocampista, ma Mkhitaryan ha fatto tante partite da seconda punta. All’inizio della sua carriera era soprattutto un attaccante, all’occorrenza c’è anche lui come quinto”.

I colpi migliori

“Anche io ho fatto degli errori, preso qualche calciatore sbagliato. Si parla di un gruppo di lavoro, io non sono solo, ho la fortuna di avere persone che lavorano con me, brave e qualificate. All’Inter ci sono osservatori in giro per l’Italia e per il mondo a vedere calciatori. Il colpo migliore? Oggi verrebbe facile dire quelli che abbiamo davanti a tutti. L’operazione Thuram è fantastica, dal punto di vista economico ma soprattutto tecnico per quello che sta dimostrando, e anche per la velocità che ci ha messo a imporsi. Di fianco a lui gioca il capitano, Lautaro: considero anche questa un’operazione fantastica. Per le cifre che girano oggi, un attaccante di questo livello lo abbiamo pagato molto poco. Una trattativa dura. Decisi una cosa strana: presi un aereo venerdì, il giocatore di fatto era già dell’Atletico Madrid, e decisi di partire all’ultimo. Mi dissi “o firma e torno con il giocatore, o lo lasciamo andare”. Andai a Buenos Aires 3 giorni, alla fine lo feci firmare, ma quella domenica c’era la partita dell’Inter contro il Crotone, perdemmo 2-1, non ti dico quante gliene ho mandate…”

L’articolo Ausilio: “Senza il problema di Cuadrado non avremmo fatto mercato, in realtà il quinto attaccante già c’è” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG