Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Badiashile. Il difensore resta nel mirino dei rossoneri per gennaio

Nella lista. Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Badiashile. Il difensore resta nel mirino dei rossoneri per gennaio:

come riportato da Calciomercato.com è tra i nomi seguiti per tamponare l’emergenza in difesa dopo gli infortuni

The post Badiashile Milan: il difensore resta nei radar rossoneri, le ultime appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG