Roberto Baggio, ex giocatore, ha parlato al Festival dello Sport di Trento del momento della Fiorentina di Vincenzo Italiano in Serie A e nelle coppe, ma non solo.

PAROLE – «La Fiorentina sta giocando un gran calcio e Italiano è un bravissimo allenatore. Complimenti a loro. Nella passata annata il Napoli giocava un calcio stupendo, lo scudetto è stato meritato. Mi auguro che Luciano Spalletti possa ripetersi anche alla guida dell’Italia. A livello di campioni il calcio italiano sta tornando, ma tutto sommato non siamo mai andati via anche se a livello di nazionale non siamo riusciti a qualificarci ai Mondiali. Penso però che chi vince l’Europeo debba andare di diritto, il regolamento dovrebbe essere rivisto. Fuori dal campo la mia è una vita molto semplice, il calcio lo seguo su Youtube con gli highlights. Un calciatore che adesso mi piace tantissimo è Lautaro Martinez. Lo vedevo già al Racing, quando aveva 18 anni. All’epoca non fu convocato e ricordo che lui disse che comunque c’era tempo per andarci. E’ il simbolo dell’Inter oltre che un giocatore totale, straordinario».

