Salvatore Bagni, ex difensore del Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport del momento della formazione allenata da Garcia. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Non sono felici, è evidente, e sono convinto che vorrebbero chiedere all’allenatore, e magari l’avranno già fatto, perché c’è questa differenza col passato. Per i risultati c’è ancora tempo, ma le prestazioni sono preoccupanti. Quello che prima era il dominio del gioco oggi è diventato semplice e sterile possesso palla. E non ditemi che quella di domenica è stata una bella partita perché il Bologna ha giocato per difendersi. Natan ha avuto un approccio positivo, ma aspetto altre partite, quando sarà attaccato, per un giudizio più approfondito».

