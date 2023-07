Le parole di Gareth Bale, ex esterno d’attacco gallese, sulla sua lunga esperienza con il Real Madrid. I dettagli

Gareth Bale è tornato a parlare della sua esperienza al Real Madrid al Times.

PAROLE – «Andai a Madrid per giocare con Benzema e Cristiano. È stata un’opportunità incredibile ma ammetto che, a volte, quando venivo fischiato e criticato mi sentivo completamente solo. Abbandonato da tutti. Ero giovane e non la sapevo gestire. Ho imparato a lasciare tutto allo stadio. Quando rientravo in casa c’era solo la mia famiglia ed ero felice nonostante tutto. È solo una partita di calcio. Poi mi accorsi che i miei figli crescevano talmente in fretta che… me li stavo perdendo. Così decisi di dedicargli più tempo lasciando il calcio. Mai avuto problemi con nessuno. Anzi, mi hanno sempre sostenuto tutti. Ripeto, sono contento dei miei anni al Real a parte quei momenti bui sul campo».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG