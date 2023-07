Le ultime sulla trattativa tra il Bologna ed il Milan per il cartellino di Fode Ballo-Touré. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Bologna sta proseguendo la trattativa con il Milan per arrivare a Fode Ballo-Touré.

Il terzino sinistro franco-senegalese ha trovato poco spazio in rossonero nell’ultima stagione e per questo potrebbe essere ceduto. Serve l’ok definitivo del giocatore per il trasferimento e il Bologna sta cercando di convincerlo.

