Michael Ballack, ex leggenda della Germania, ha parlato ai microfoni di Kicker in merito al prossimo commissario tecnico dei tedeschi.

PAROLE – «Bisogna sempre orientarsi verso i migliori e io sceglierei van Gaal che è eccezionale. Certo, non è una persona dal carattere facile, ma questo non deve essere per forza un male. E’ un uomo di tutto rispetto, ha grandissima esperienza in panchina, ha tutto ciò che serve. Dovremmo solo abituarci al fatto che sia olandese e non tedesco».

