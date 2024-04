L’allenatore del Sassuolo Davide Ballardini non si rammarica più di tanto per la doppia rimonta subita ieri dalla sua squadra.

Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa del rocambolesco 3-3 maturato contro il Milan. “Abbiamo fatto bene ma poi siamo un po’ calati, anche se è chiaro che giocavi contro motori di una cilindrata importante. Il Milan ha fatto la partita seriamente. La prestazione è buonissima, contro una grande squadra. Ci teniamo prestazione e punto, il pensiero va alla prossima partita: siamo lì e vogliamo giocarcela”.

Noah Okafor

Il rammarico

“Con l’infortunio di Toljan abbiamo consumato uno slot subito, è un’ulteriore difficoltà. C’è bisogno di essere più bravi in allenamento nella richiesta di attenzione e di non far giocare gli altri nella nostra metà campo. Se riusciamo ad essere più aggressivi sul portatore di palla magari evitiamo complicazioni. Siamo calati molto negli ultimi 25 minuti. Oggi in 4 contro 2 puoi chiudere l’azione, invece perdi palla e gli altri vanno sul 3-2. Perdi serenità e sicurezza, giocavi contro una squadra straordinariamente forte”.

La chiave per la salvezza

“Già dopo Salerno si pensava chissà cosa, invece questa partita ti dà la consapevolezza che se fai le cose fatte bene per tutta la partita allora te la giochi. Se sei ancora più bravo come squadra nel gioco, dobbiamo essere più bravi in uscita, con più personalità. L’ordine, l’impegno e la cattiveria che ci metti in fase difensiva insieme alla gestione della palla il Sassuolo per me queste cose può farle molto bene”.

