I rossoneri quasi certamente investiranno in un grande attaccante: la scelta è molto importante per il futuro ed i dirigenti non possono sbagliarla.

Il Milan probabilmente potrebbe dover dire addio ad Olivier Giroud visto che il suo contratto scade a fine stagione e che lui sembrerebbe intenzionato ad andare a giocare in MLS; sarà quindi necessario investire su un nuovo profilo per il futuro che offra però già nel presente garanzie in termini di gol.

Nuovo nome

Secondo Tuttosport Kevin Denkey è un nome nuovo entrato nella lista di Geoffrey Moncada e della squadra mercato. Il togolese sta vivendo una stagione straordinaria con il Cercle Brugge: in 31 partite ha segnato finora 26 gol. L’importo da investire non dovrebbe superare i 20 milioni di euro: questo lo rende un’opzione molto più economica rispetto ad altri nomi valutati dai dirigenti.

Joshua Zirkzee

I nomi caldi

Joshua Zirkzee è uno degli obiettivi principali del Milan ma per lui il Bologna vuole addirittura 70 milioni secondo il quotidiano piemontese; il tutto perché ci sono clausole a favore del Bayern Monaco e la concorrenza della Juventus e di altri top club europei. Lo Sporting CP vorrebbe incassare più o meno la stessa cifra per la cessione di Viktor Gyokeres che, tra l’altro, ha una clausola rescissoria di 100 milioni di euro. Il Feyenoord chiede 60-70 milioni di euro per Santiago Gimenez mentre 50 milioni di euro è il prezzo di Benjamin Sesko del Lipsia e Victor Boniface del Bayer Leverkusen.

