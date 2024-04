L’ex attaccante svedese avrà il compito di gestire praticamente ogni cosa che riguarda l’ambito sportivo all’interno del club rossonero.

Il Milan deve concentrarsi per chiudere al meglio la stagione sul campo ma negli uffici di Casa Milan è in corso la pianificazione in vista dell’estate e della prossima stagione.

Un uomo solo al comando

I prossimi dieci giorni diranno molto anche sul futuro della squadra e di Stefano Pioli in particolare perché dalle partite contro Roma e Inter dipendono le sorti del progetto. Quel che è certo è che al centro del progetto ci sarà Zlatan Ibrahimovic. Come riporta la Gazzetta dello Sport, lo svedese deciderà tutto, dal mercato alla squadra, dall’U23 al destino di Pioli. Per il tecnico saranno decisivi i risultati da qui alla fine della stagione, in particolare la gara di ritorno di giovedì contro la Roma e quella successiva, il derby di ritorno contro l’Inter.

Zlatan Ibrahimovic-Stefano Pioli

Gli scenari

Nel caso specifico dell’Europa League, il club non accetterebbe di buon grado un’uscita contro la Roma, visto che questa in Serie A ha 13 punti in meno in classifica; una sesta sconfitta consecutiva nel derby, inoltre, sarebbe un colpo molto duro. Ibra lavorerà con Cardinale e avrà carta bianca in ambito sportivo: il suo lavoro si incrocerà con la gestione economica di Giorgio Furlani. Non dovrebbero esserci altre aggiunte significative alla struttura gestionale visto che Kirovski si occuperà in gran parte dell’Unger 23.

