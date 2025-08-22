Il nome è in cima alla lista di Conte. Il Napoli insiste per portarlo all’ombra del Vesuvio: l’Inter riflette sul futuro del giovane talento

L’infortunio di Romelu Lukaku ha cambiato completamente i piani del Napoli e dello stesso Conte, che ora sarà costretto a fare a meno di Big Rom per tre mesi. Con l’inizio del campionato e della Champions League alle porte, diventa sempre più urgente la ricerca di un profilo offensivo che possa sostituire il centravanti belga. Oltre al nuovo acquisto Lorenzo Lucca, il Napoli necessita infatti di un’altra punta di livello per competere su entrambi i fronti, nazionale e internazionale.

Negli ultimi giorni, la società ha individuato in Rasmus Hojlund un possibile rinforzo, ma l’attaccante danese non è l’unico nome presente sulla lista dei desideri del club partenopeo. I dirigenti azzurri non hanno mai abbandonato la pista che porta a un nerazzurro di Milano, molto apprezzato da Conte per il suo potenziale contributo in attacco. Un profilo che, prima della chiusura del mercato, potrebbe lasciare l’Inter per approdare all’ombra del Vesuvio.

Colpo di scena, Conte strappa il giovane talento all’Inter

Il casting per l’attacco del Napoli ha coinvolto numerosi profili, ma dietro le quinte il vero obiettivo di Aurelio De Laurentiis è sempre stato uno: Pio Esposito. Il giovane centravanti dell’Inter, rientrato alla base dopo una stagione promettente con lo Spezia in Serie B, rappresenta per il patron azzurro l’identikit ideale della punta del futuro. Il giovanissimo attaccante ha incantato l’Inter e i suoi tifosi con una straordinaria prestazione contro il River Plate al Mondiale per Club, guadagnandosi così la conferma in prima squadra per la prossima stagione.

Un vero e proprio gioiello tra le fila nerazzurre, che certamente non è passato inosservato in questi mesi di mercato. Il Napoli lo ha messo nel mirino da tempo, e convinto del suo potenziale, nei giorni scorsi De Laurentiis ha tentato il colpo grosso presentando una proposta importante da 45 milioni di euro. Una cifra che testimonia la volontà della società partenopea di fare sul serio.

Tuttavia, la risposta dell’Inter è stata immediata e categorica: nessuna apertura, Esposito è incedibile. Il club nerazzurro, infatti, punta forte sul classe 2005, considerato una pedina centrale per il futuro del reparto offensivo.

A Milano vedono in lui una punta moderna: struttura fisica imponente, tecnica raffinata e un senso del gol che ha già mostrato nelle sue prime esperienze tra i professionisti. Il progetto nerazzurro lo include stabilmente in prima squadra, motivo per cui ogni tentativo di trattativa è stato rispedito al mittente.

Tuttavia, nel calcio le certezze possono vacillare davanti a offerte difficili da ignorare. Se il Napoli dovesse infatti rilanciare con una proposta ancora più alta, non è escluso che l’Inter possa quantomeno rifletterci. Al momento, però, la linea è chiara: Esposito resta, ma un’offerta irrinunciabile potrebbe cambiare il destino del centravanti.