Sul piede d’uscita dal Milan, Fodé Ballo Touré ha fatto una richiesta ai rossoneri per scegliere il prossimo club con cui giocare

Fodé Ballo Touré deve decidere il proprio futuro, che in ogni caso sarà lontano dal Milan. I rossoneri lo hanno fatto fuori dai propri progetti, escludendolo anche dalla lista dei convocati per la tournée estiva.

Secondo Sky Sport, il senegalese avrebbe fatto una richiesta ai rossoneri: ovvero quella di lasciargli un po’ di tempo per decidere il proprio futuro. Tra le varie offerte per lui, ci sono quelle del Fulham, del Bologna (e l’ultima del Werder Brema). Tempo che il club rossonero non vorrebbe concedergli, per puntare sui prossimi colpi in entrata.

