Balotelli esalta Allegri: «Non è un difensivista, a me piaceva tanto». Le parole dell’attaccante

Mario Balotelli, a TV Play, ha parlato della Juve e di Allegri così.

BALOTELLI – «Se vinci tutte le partite giocando così ok, però facendo il catenaccio non mi piace. Se però ha scelto questa tattica e ha vinto, ha ragione Allegri. L’ho avuto al Milan e non era tutto tranne che difensivista. Quindi mi viene da pensare che alla Juve ci sono giocatori che non stanno bene o non sono così forti come pensate voi. Io lo difendo, mi piaceva tanto e ti fa anche morir dal ridere. Anche questo conta, più della tattica».

