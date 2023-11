Ritorno Del Piero alla Juve, risponde Allegri in conferenza: «Vi dico la mia». Le parole dell’allenatore

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve–Cagliari. Le sue dichiarazioni su Del Piero.

RITORNO DI DEL PIERO ALLA JUVE – «Sono cose che non riguardano me ma la società. Io devo pensare solo ai giocatori, allo staff e a chi lavora alla Continassa. Ci sono altre persone in società, il direttore e l’amministratore delegato, che decideranno».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DI JUVE CAGLIARI

