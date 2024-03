Il giornalista, Gianni Balzarini, tramite il suo canale YouTube, ha analizzato il momento difficile che sta vivendo la Juve.

PAROLE – «Le mie considerazioni partono da da un’idea che si sia rotto, il tempo dirà se definitivamente o meno, qualcosa all’interno di questa squadra e viene da pensare tra la squadra e il il suo allenatore nonostante questo tentativo di conciliazione o comunque di fare gruppo. Allegri non è più in grado di trasmettere qualcosa ai giocatori i giocatori o non lo vogliono recepire o non sono più in grado di recepire».

