Barcellona e UEFA sono d’accordo: Ceferin per ora perdona il caso Negreira. I blaugrana giocheranno la prossima Champions

Come scrive il quotidiano spagnolo La Vanguardia, i contatti tra Laporta e Ceferin di questi ultimi giorni hanno portato ad una decisione: il Barcellona giocherà la prossima edizione della Champions nonostante il caso Negreira.

Per l’ufficialità manca la ratifica del Comitato d’Appello della UEFA, ma si parla solo di una formalità che dovrebbe arrivare a breve. Il procedimento giudiziario verso i catalani è ancora in corso ma, per il prossimo anno, è arrivato il via libera a disputare la massima competizione europea.

