Xavi, tecnico del Barcellona, sceglie di far rifiatare un titolare nel match contro il Maiorca visto l’impegno europeo col Napoli

Sta per iniziare la sfida tra Barcellona e Maiorca in Liga. Xavi, consapevole dell’impegno con il Napoli in settimana e al netto degli infortuni, è riuscito a far riposare Robert Lewandowski, che siederà in panchina.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Cancelo; Christensen, Gündogan, Raphinha; Lamine Yamal, Marc Guiu, Joao Félix.

MAIORCA (5-3-2): Rajkovic; Gio, Copete, Raíllo, Nastasic, Jaume Costa; Darder, Samú Costa, Morlanes; Muriqi, Larín.

