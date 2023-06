Il Barcellona è pronta a portare a termine un colpo per il mercato in entrata e starebbe stringendo per Gundogan

Secondo quanto riportato da Sport, quotidiano spagnolo, i blaugrana starebbero chiudendo per il centrocampista del City che arriverebbe a parametro zero.

