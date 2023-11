Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato alla stampa al termine della partita vinta contro l’Alaves

Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato alla stampa al termine della partita vinta contro l’Alaves. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Quello che dice la stampa influisce sul gioco della squadra, è così. Generano scenari non reali, questo incide. Questi giocatori meritano credito. Siamo cattivi, ma abbiamo giocato una partita che è diventata molto brutta. Apprezzo la personalità. Non la vedo mai nera, cerco soluzioni ai problemi per far divertire i giocatori, ma è difficile. La pausa potrebbe essere positiva per noi».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG