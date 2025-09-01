Il nuovo tecnico nerazzurro ribalta i piani dell’Inter: nessuno è più sicuro del posto. Anche Calhanoglu rischia di perdere la titolarità

Un’estate di dubbi e transizioni per l’Inter. I nerazzurri con la nuova guida Chivu, sono chiamati a cancellare la scorsa annata e ripartire nella nuova stagione e, per farlo, il mister è pronto alla rivoluzione. Dopo un’annata lunghissima e dalla doppia faccia, con un campionato sfumato all’ultima giornata, una finale di Champions League persa rovinosamente contro il PSG e zero titoli in bacheca: l’addio di Inzaghi direzione Arabia, ha portato all’Inter la voglia di cambiare ciclo.

Per questo la dirigenza nerazzurra si è affidata a Christian Chivu per guidare la squadra alla ripartenza, già dal Mondiale per Club. La competizione ha portato con sé strascichi della vecchia stagione e malumori interni allo spogliatoio che si sono palesati dopo l’eliminazione contro il Fluminense agli ottavi di finale.

Le frizioni nel gruppo sono poi rientrate e Marotta con il direttore Ausilio si sono potuti concentrare sul mercato per rinforzare la squadra. Ad Appiano Gentile sono infatti arrivati Sucic, Bonny e Luis Enrique per rinforzare centrocampo e attacco, dando più soluzioni al tecnico. Inoltre, negli ultimi giorni, complice anche la partenza di Asllani direzione Torino, sono arrivati all’ombra della Madonnina anche Andy Diouf dal Lens e Manuel Akanji dal Manchester City.

La prima giornata di campionato disputata contro il Torino e vinta per 5-0 dagli uomini di Chivu, ha dato un’iniezione di fiducia per il prosieguo della stagione. Su tutti ha brillato la stella di Peter Sucic all’esordio assoluto in serie A, protagonista di una prestazione di assoluto livello, ma è stato di grande incoraggiamento anche il gol di Bonny, subentrato nella seconda frazione. Tuttavia, il nuovo corso targato Cristian Chivu ha ribaltato le gerarchia e un titolarissimo come Calhanoglu potrebbe rischiare di perdere il posto.

Calhanoglu perde il posto da titolare? La nuova idea di Chivu

Ottimi segnali dai nuovi dunque, che non solo si sono dimostrati acquisti per ora azzeccati, ma potrebbero davvero insidiare anche i titolarissimi. A conferma di ciò sono arrivate anche le parole dell’allenatore, che ha spiegato come non esistano più gerarchie fisse: “Non farò il turnover tanto per farlo, la meritocrazia sarà il criterio principale. E non riguarda solo la partita precedente ma la settimana di lavoro: tutti devono mettere in difficoltà“.

Giocherà chi merita dunque, chi dimostrerà maggiormente durante la settimana di stare meglio. Uno dei principali calciatori insidiati da questa decisione sembra Hakan Calhanoglu. Il turco, dopo le polemiche della scorsa estate, con le frizioni tra lui e Lautaro Martinez e il suo mancato trasferimento al Galatasaray che sembrava cosa fatta, è rimasto un nerazzurro spegnendo le polemiche.

Squalificato nella prima giornata di campionato è stato sostituito da Sucic che, come detto, ha fatto brillare gli occhi dei tifosi. Per questo motivo il turco dovrà sudare per confermare il suo posto titolare nella prossima stagione, specialmente se il croato continuerà ad offrire prestazioni di alto livello.