L’Inter ha terminato l’estate degli acquisti, con tanti cambiamenti dopo la scorsa stagione, e adesso c’è un nuovo comunicato ufficiale.

L’Inter viene da una stagione molto difficile. La squadra allenata nel 2024/25 da Simone Inzaghi non ha conquistato nemmeno un trofeo, e proprio per questo Marotta e colleghi hanno cercato di rinforzare nel miglior modo possibile la squadra assegnata al nuovo allenatore Cristian Chivu.

Il tecnico rumeno ha davanti a sé una sfida davvero complicata da affrontare, ovvero far rimanere al vertice della Serie A e del calcio europeo una squadra che ha conquistato due scudetti e partecipato a due finali di Champions League a partire dal 2020/21.

Parlando invece del presente, il mercato del club pare essere ufficialmente concluso, almeno per quanto riguarda la finestra estiva. In ogni caso, questo non ha impedito ai nerazzurri di effettuare un comunicato ufficiale davvero di grande importanza: un nuovo giocatore arriva in prestito, di chi stiamo parlando.

Inter, è ufficiale: arriva in prestito

Non parliamo della prima squadra dell’Inter, bensì dell’Under 23 allenata dal tecnico Stefano Vecchi. La selezione nerazzurra creata per dare il via al progetto accolto l’anno scorso anche dal Milan e che da tempo vede protagonista anche la Juventus, si sta dando da fare non poco sul mercato. E infatti, in via ufficiale il club milanese ha comunicato un nuovo arrivo per la formazione che milita attualmente in Serie C. facciamo riferimento a Iwo Krzysztof Kaczmarski dell’Empoli.

Facciamo riferimento a un centrocampista polacco classe 2004, che di fatto si trasferisce all’Inter U23 in prestito con obbligo di riscatto. Un nuovo giocatore di grande talento in arrivo per la squadra lombarda, in un progetto pensato per fare crescere nuovi talenti che un giorno potrebbero approdare proprio alla corte di Cristian Chivu e il suo staff. Il viaggio per riuscire a creare una squadra competitiva e in grado veramente di sfornare un grande talento dietro l’altro è davvero lungo, ma Marotta e colleghi hanno voluto fortmeente realizzare qualcosa del genere, in linea con gli altri grandi club italiani ed europei.

Soffermandosi sul giocatore acquisito dai nerazzurri per l’Under 23, alto 1,83, è capace di agire sia come mediano che centrocampista centrale e trequartista. Si tratta a questo punto dell’ottavo innesto della rosa dopo il portiere Melgrati, i laterali David, Avitabile e Cinquegrano, il difensore centrale Prestia, il centrocampista Fiordilino e gli attaccanti La Gumina e Agbonifo. Oltre, chiaramente, ai giovani talenti già in rosa da tempo.