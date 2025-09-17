Già in bilico il futuro di Cristian Chivu all’Inter? L’indiscrezione su un clamoroso ritorno di Mourinho spiazza la tifoseria

L’Inter sta attraversando un momento decisamente difficile e altalenante. L’inizio di stagione, partito con una convincente vittoria all’esordio contro il Torino per 5-0, sembra ormai solo un lontano ricordo, e probabilmente anche un’illusione, dati i risultati negativi successivi.

La pesante sconfitta contro l’Udinese alla seconda giornata, sia per la portata dell’avversario che per l’atteggiamento poco convincente dei nerazzurri, ha fatto da preludio a un’altra delusione, quella contro la Juventus, che si è rivelata l’ennesima goccia che ha fatto traboccare il vaso. Questo risultato ha provocato un malcontento generale all’interno dell’ambiente nerazzurro, profondamente deluso dalla prestazione della squadra guidata da Cristian Chivu.

Se da un lato la prestazione contro i bianconeri è stata a tratti convincente, dall’altro sono riemerse disattenzioni, errori individuali e lacune che, in questo momento, l’Inter non può permettersi, soprattutto in vista dell’imminente impegno di questa sera in Champions League contro l’Ajax.

La scorsa stagione è stata alquanto negativa sotto molti punti di vista, sia a livello nazionale sia soprattutto internazionale, culminando con la pesante sconfitta nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. L’Inter avrebbe dovuto avviare un nuovo ciclo, con la voglia di riscattare una stagione sottotono e tornare competitiva su entrambi i fronti, nazionale ed europeo. Tuttavia, le recenti sconfitte hanno riportato alla mente le delusioni di un passato ancora troppo recente.

Sotto la lente di ingrandimento dei tifosi nerazzurri e degli addetti ai lavori è finita in particolare la figura del nuovo tecnico, Cristian Chivu, subentrato in panchina dopo l’addio di Simone Inzaghi. Tuttavia, la posizione del tecnico appare ora a rischio: le ultime indiscrezioni parlano di un clamoroso possibile ritorno di José Mourinho, storico allenatore dell’Inter del celebre “Triplete” 2009-2010.

Un ritorno di Mourinho all’Inter: il punto di Romano

A rilanciare questa voce è stato l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha raccontato di un rumor nato dalla richiesta di molti tifosi circa un possibile ritorno di Mourinho.

“In tanti ci avete chiesto del nome di Jose Mourinho: io posso dirvi che ad oggi non c’è assolutamente niente di concreto o reale, non dobbiamo neanche parlarne. Ma sul suo futuro in generale posso dirvi che lui si sente pronto a tornare a lavorare quanto prima dopo l’esonero dal Fenerbahce. Da quello che mi raccontano è pronto a tornare il prima possibile e lo farebbe volentieri se trovasse il progetto giusto. Io non lo legherei all’Inter al momento perché mantengono la fiducia su Chivu: ad oggi non c’è nulla“, ha rivelato Romano.

Tuttavia, Romano ha subito smorzato gli entusiasmi, spiegando che al momento non c’è alcuna possibilità concreta. Pur riconoscendo che l’allenatore, dopo l’esonero dal Fenerbahçe, abbia voglia di rilanciarsi e tornare a guidare una squadra, l’ipotesi di un suo ritorno sulla panchina nerazzurra appare al momento molto lontana.