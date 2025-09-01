L’Inter ha preso la sua decisione in merito al futuro di Davide Frattesi, scopriamo di cosa si tratta nello specifico.

Davide Frattesi per l’Inter è un giocatore davvero molto importante. Arrivato in nerazzurro nel 2023/24, ha da subito dimostrato la sua qualità più grande, che riguarda la corsa e l’inserimento in mezzo al campo, oltre ad avere una certa predisposizione a mettere a segno diversi gol, come ha dimostrato di essere in grado di fare anche l’anno scorso.

Nonostante sia un calciatore su cui i nerazzurri e l’allenatore Cristian Chivu puntano veramente tantissimo in vista della stagione che deve ancora venire, non stiamo parlando di una pedina intoccabile.

del resto, l’Inter ha sempre chiarito che non ci sono giocatori incedibili in caso di offerta ideale spedita fra le mani di Maortta e colleghi. Vale anche per Frattesi questo concetto, e di recente proprio la dirigenza interista avrebbe preso una decisione in relazione al futuro del centrocampista italiano.

Frattesi, cosa ne farà l’Inter: c’è l’annuncio di Sky

Il calciomercato è ormai agli sgoccioli, tuttavia c’è ancora tempo per fare qualche operazione tanto in entrata quanto in uscita. In particolar modo, facciamo riferimento a Davide Frattesi, che nel caso giungesse in sede Inter la giusta offerta potrebbe pure dire addio a Milano. Come detto, però, si tratta di un giocatore davvero molto importante per l’Inter, un calciatore sul quale Chivu punta non poco e che partirebbe esclusivamente nell’eventualità in cui arrivasse un’offerta davvero considerevole. Il club che si è dimostrato essere maggiormente interessato a Davide Frattesi in queste ultime ore è il Newcastle.

Nonostante questo, come detto il club inglese dovrà effettuare un’offerta veramente importante se desidera strappare davvero il centrocampista italiano dalla rosa del club lombardo. Il che non è escluso che accada, considerando il fatto che la società britannica reputa Frattesi un giocatore utile per migliorare nettamente il reparto di centrocampo. Tuttavia, come svelato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio su Sky, l’Inter ha finalmente messo un punto fermo in relazione a questa potenziale trattativa; L’ex Sassuolo, per i nerazzurri, è un calciatore che ha un valore molto alto.

Proprio per questo, accetterebbe soltanto una cessione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, in maniera tale che possano arrivare immediatamente i soldi della cessione del giocatore. Considerando che queste condizioni non sono state al momento proposte dal Newcastle, è molto difficile che Frattesi lasci effettivamente l’Inter da adesso al termine ultimo del calciomercato.